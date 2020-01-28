إيداع طبيب الحبس المؤقت بعد إصداره 1211 وصفة طبية بطريقة غير قانونية

أصدرت اليوم الثلاثاء، محكمة العوينات بتبسة، أمرا بايداع طبيب مختص في طب وجراحة العظام، الحبس المؤقت، بسبب إصداره 1211 وصفة طبية بطريقة غير قانونية.

ونتج عن الوصفات، اقتناء وإعادة بيع 115 ألف قرص دواء مهلوس يعرف بـ”الصاروخ”.

وعالجت القضية مصالح أمن دائرة الونزة في تبسة، وأمر الإيداع أصدره قاضي التحقيق بمحكمة العوينات.

وتم متابعة المتهم، بجناية تقديم عن قصد وصفات طبية صورية على سبيل المحاباة، تحتوي على المؤثرات العقلية، وإساءة استغلال الوظيفة.

وكذا تسليم مؤثرات عقلية على علم بالطابع الصوري أو المحاباة للوصفات الطبية.

كما وضع صيدلي تحت نظام الرقابة القضائية، وتم والإفراج عن باقي الصيادلة الموجودين في المدينة.