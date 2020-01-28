عاجل

إيداع طبيب الحبس المؤقت بعد إصداره 1211 وصفة طبية بطريقة غير قانونية

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
إيداع طبيب الحبس المؤقت بعد إصداره 1211 وصفة طبية بطريقة غير قانونية
بقلم سليم دريد

أصدرت اليوم الثلاثاء، محكمة العوينات بتبسة، أمرا بايداع طبيب مختص في طب وجراحة العظام، الحبس المؤقت، بسبب إصداره 1211 وصفة طبية بطريقة غير قانونية.

ونتج عن الوصفات، اقتناء وإعادة بيع 115 ألف قرص دواء مهلوس يعرف بـ”الصاروخ”.

وعالجت القضية مصالح أمن دائرة الونزة في تبسة، وأمر الإيداع أصدره قاضي التحقيق بمحكمة العوينات.

وتم متابعة المتهم، بجناية تقديم عن قصد وصفات طبية صورية على سبيل المحاباة، تحتوي على المؤثرات العقلية، وإساءة استغلال الوظيفة.

وكذا تسليم مؤثرات عقلية على علم بالطابع الصوري أو المحاباة للوصفات الطبية.

كما وضع صيدلي تحت نظام الرقابة القضائية، وتم والإفراج عن باقي الصيادلة الموجودين في المدينة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=764298

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com