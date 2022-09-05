‫إيداع طلبات إدماج التلاميذ المعيدين بداية من 2 أكتوبر

‫حددت وزارة التربية الوطنية، الرزنامة الخاصة بإعادة إدماج التلاميذ المعيدين في المؤسسات التربوية، أين تم تحديد يوم 11 سبتمبر لإعلام الأولياء بالعملية، فيما تنطلق عملية إيداع الملفات بداية من 2 أكتوبر المقبل.

‫ وحسب المنشور الوزاري الخاص بـ “بروتوكول” إعادة السنة، فيقوم مديرو المتوسطات والثانويات بإعلام أولياء التلاميذ بفترة إيداع الالتماسات المتعلقة بإعادة الإدماج بداية من 11 سبتمبر الجاري.

‫وتودع الالتماسات لدى أمانة مدير المؤسسة التعليمية مقابل وصل إيداع مرفوقة بنسخة من كشوف النقاط خلال الفترة من 2 أكتوبر إلى 6 أكتوبر.

‫ويكلّف مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي ومستشار التربية، بالتنسيق مع مدير المؤسسة، بملء استمارة المعلومات لكل تلميذ ملتمس لإعادة الإدماج من أجل تحضير الجلسة الاستثنائية لمجلس القسم.

‫هذا وتعقد مجالس الأقسام الاستثنائية يوم 10 أكتوبر، كما يتداول مجلس القسم في جلسته الاستثنائية إمكانية إعادة إدماج التلاميذ المعنيين بكل موضوعية وشفافية، مع تحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.

وبهذا الشأن، يتخذ المجلس قراراته طبقا للترتيب لعدم استفادة التلميذ من الإعادة في المرحلة التعليمية، ومدى استعداده للدراسة وإرادته في تحقيق النجاح، وإن كان حضوره منتظما في المؤسسة لمتابعة الدروس خلال السنة الدراسية السابقة، وإن كان منضبطا وتحلى بالسلوك السوي مع الأساتذة وكل أعضاء الطاقم التربوي والإداري، وكذا الأخذ بعين الاعتبار طاقة استيعاب المؤسسة وتوفر المقاعد البيداغوجية.

وتعلن قرارات المجلس في اليوم الموالي لانعقاده، كما تبلّغ قرارات مجلس القسم الاستثنائي للتلاميذ كتابيا عن طريق وثيقة فردية يتسلمها وليّ أمر التلميذ المعني، بعدما يوقعها مدير المؤسسة، تتضمن قرار المجلس، ويتم تسجيل التلاميذ المقبولة طلباتهم يوم الأحد 27 أكتوبر،

‫كما ينصّب مدير التربية لجنة خاصة لإعادة دراسة الطلبات والالتماسات غير المقبولة على مستوى المؤسسات التربوية، وتعقد اللجنة اجتماعاتها، كما تسجل قرارات اللجنة الخاصة في محضر وتبلع للتلاميذ المعنيين.