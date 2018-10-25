إيداع عبدو سمار والمصور مروان بوذياب الحبس المؤقت

قرّر قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس الإعلامي عبدو سمار والمصور مروان بوذياب الحبس المؤقت.

هذا وامتثل الإعلامي محمد عبد الرحمان سمار والمصور مروان بوذياب اليوم أمام وكيل الجمهورية، في تهمة ابتزاز وتهديد رجال الأعمال.

للإشارة الإعلامي شكل في فترة قصيرة ثروة خيالية بالابتزاز، كما ضبطت عليه أدلة ابتزاز وبريد تهديد لوالي العاصمة.

وكذلك الشبكة لم تستثني وزراء من الإبتزاز والمساومة ولا رجال أعمال. للتذكير مروان بوذياب هو مصور خاص لسمار متابع بالمشاركة.

وفي نفس السياق قال موقع “موند أفريك”، أنّ عبدو سمار هوصحفي وكاتب متعاون تحت اسم مستعار“LOUISE DIMITRAKIS”.