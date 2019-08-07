إيداع عبد الغني زعلان الحبس المؤقت في قضية هامل

أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بإيداع المتهم عبد الغني زعلان، بصفته واليا سابقا لولاية وهران، الحبس المؤقت في قضية المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل.

ويأتي أمر الإيداع هذا، بعدما أصدر أمس الأول المستشار المحقق أمرا بإيداع زعلان الحبس المؤقت بصفته واليا

سابقا لولاية وهران، في إطار التحقيق المفتوح حول قضايا الفساد، ليأمر المستشار المحقق بإيداعه الحبس المؤقت.

وحسب ذات البيان الذي أصدرته المحكمة العليا، أمس الأول، فإن عبد الغني زعلان، والي وهران سابقا، متابع بجنح تبديد عمدي ومن دون وجه حق من طرف موظف عمومي والاستعمال على النحو غير الشرعي لصالحه

أو لصالح شخص آخر أو كيان آخر، ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة.