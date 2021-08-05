إيداع “عبد المومن ولد قدور” الحبس المؤقت

أمر اليوم الخميس قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بإيداع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك الأسبق عبد المومن ولد قدور الحبس المؤقت بسجن الحراش بسبب قضايا فساد

وكانت مصالح الأمن قد أحضرت الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، إلى محكمة سيدي امحمد صبيحة اليوم الخميس. حيث مثُل أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد.

وتم إحضار عبد المومن ولد قدور. من أجل الإستماع له في قضايا فساد. على غرار قضية مصفاة النفط “أوغيستا الايطالية” التي تم كراؤها بقيمة 1 مليار دولار. بالإضافة إلى قضسة ” بيبي ار سي” والتي تتمثل في إبرام صفقات مخالفة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. ناهيك عن قضايا فساد تتعلق بمنح إمتيازات غير مستحقة وسوء إستغلال الوظيفة وتهم تبديد أموال عمومية. كما ورد إسمه خلال التحقيق في قضية فساد الاخوة كونينناف بعد منحه لمشاريع نفطية بصحراء الجزائر لدول اجنبية بطريقة مخالفة للقانون