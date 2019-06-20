إيداع عبود عاشور رئيس الجمعية المهنية للبنوك الحبس المؤقت

ويشغل عبود عاشور، منصب الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري.
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ضبط حراس الحدود، كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـعشرة 10 قناطير، كانت محملة على أظهر 11 جملا، ، إثر دورية استطلاعية بتندوف.
وحسب بيان لوزارة…
ستحتضن الجزائر العاصمة، شهر سبتمبرالقادم، مؤتمر وطني حول الجوانب التنظيمية والقانونية لحيازة صيادلة لمؤثرات عقلية، حسب ماأكدته النقابة الوطنية للصيادلة.
و يهدف هذا اللقاء الذي سيحضره…
أسفر حادث مرور أليم، أمس الأربعاء، بولاية باتنة، على مصرع 4 أشخاص، وإصابة 3 أخرين بإصابات متفاوتة،حسب بيان للحماية المدنية.
وأوضح المصدر، اليوم الخميس، أن الحادث…
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