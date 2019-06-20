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إيداع عبود عاشور رئيس الجمعية المهنية للبنوك الحبس المؤقت

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إيداع عبود عاشور رئيس الجمعية المهنية للبنوك الحبس المؤقت
بقلم نسرين محفوف

تم اليوم الخميس، إيداع عبود عاشور رئيس الجمعية المهنية للبنوك الحبس المؤقت.

ويشغل عبود عاشور، منصب الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري.


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