إيداع عسكريين الحبس المؤقت بتيبازة لحيازتهما 7 كلغ من المخدرات

أعلمت نيابة الجمهورية لدى محكمة شرشال الرأي العام، أنه تم أمس، في حدود الساعة، الحادية عشر ليلا، قامت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتيبازة، بتقديم المدعوين ب.ع، عسكري برتبة رقيب أول بإحدى الثكنات بالبليدة، والمدعو ر.و، عسكري متقاعد، والمدعوة ر.ع محامية.

وتعود الوقائع لتاريخ 28 جوان الفارط، بناء على معلومات مقدمة من طرف عناصر المركز العسكري للتحريات بالبليدة، مفادها وجود شبكة تنشط في بيع ونقل المخدرات عبر الشريط الساحلي لولاية مستغانم، الشلف، تيبازة.

حيث تم نصب حجز أمني من طرف عناصر الضبطية القضائية، بالطريق الوطني رقم 11، بلدية قوراية، ولاية تييازة، أين تم إيقاف سيارة سياحية من نوع بيجو 301، كان على متنها المتهمون، وبعد تفتيش السيارة، تم العثور على كمية معتبرة من المخدرات تقدر بـ 7 كلغ مخبأة بإحكام تحت مقاعد السيارة.

وبعد إخطار وكيل الجمهورية، تم مباشرة إجراءات التحقيق الإبتدائي من طرف عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتيبازة، تحت إشراف نيابة الجمهورية، وبعد استكمال التحقيقات تم تقديم المتهمين أمام النيابة.

وبعد دراسة وكيل الجمهورية لمحضر التحقيق الإبتدائي وسماعه للأطراف الحاضرين، قام بفتح تحقيق قضائي بجناية الحيازة بقصد البيع، ونقل مادة المخدرات من طرف جماعية إجرامية منظمة بالنسبة للمتهمين ب.ع و “ر.و”، وجناية المشاركة في الحيازة بقصد البيع ونقل مادة المخدرات من طرف جماعة اجرامية منظمة بالنسبة للمتهمة ر.ع.

كما تم متابعة المتهم ب.ص المتواجد في حالة فرار بجناية تسيير وتمويل نشاط بيع ونقل المخدرات من طرف جماعة إجرامية منظمة.

وبعد استجواب القاضي للنمتهمين الحاضرين، اليوم الجمعة، أمر بإيداع المتهمين الأول والثاني رهن الحبس المؤقت، بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة، ولاية تيبازة، ووضع المتهمة الثالثة تحت نظام الرقابة القضائية، كما أصدر أمرا بالقبض ضد المتهم الفار.