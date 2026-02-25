إيداع عشريني الحبس أحرق سيارة جاره ثأرا لوالده بالعاصمة

أمرت محكمة دار البيضاء اليوم الاربعاء بوضع شاب في العشرينات من العمر يدعى (م.أيمن)، رهن الحبس المؤقت مع تأجيل محاكمته الى الاسبوع المقبل. لمتابعته بجنحة إضرام النار في ملك الغير، اضرارا بجاره في الحي ثأرا لوالده.

وفي الجلسة التمس دفاع المتهم من المحكمة ترك موكله في حالة إفراج أو وضعه تحت الرقابة احتياطيا، الى حين انجاز خبرة على البصمات المرفوعة من مسرح الجريمة، وثمة يقول الدفاع اذا أثبتت نتائج الخبرة أن

البصمات تنطبق على بصمات المتهم سيكون السجن مناسبا له.

من جهته حضر الضحية وابنه، الذين أكدا أن المتهم بيوم الوقائع أقدم على حرق سيارتهما في الحي. متنكرا بلباس جلدي أسود وخوذة على رأسه.

وأكد الضحية صاحب السيارة أنه قام بركن مركبته في الحي وصعد الى منزله، قبل أن يسمع جارته تنادي بأعلى صوتها لاجل تفقد سيارته التي كانت مشتعلة بالكامل.

مضيفا أن المتهم قام بسكب البنزين قبلا، وأن السبب يعود الى خلاف مع والده ، محاولا الثأر له.

بينما أكد ابن الضحية الشاهد أن الفاعل استعمل دراجته النارية، وهو ما شاهده سكان الحي مؤكدا أن المتهم هو من أحرق سيارة والده كونه معتاد مشاهدته في الحي يمتطي دراجة نارية.

المتهم من جهته أنكر أنه هو من أقدم على حرق سيارة جاره، وأنه لا يملك دراجة نارية قط.