إيداع عشريني الحبس المؤقت بتهمة الحرق العمدي بإقامة الحياة للشركة التركية في معسكر

في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الخميس، أمر قاضي التحقيق لدى محكمة معسكر الجزائية بإيداع شاب يبلغ من العمر 25 سنة الحبس المؤقت بعد أن مثل أمام الهيئة القضائية بتهمة الحرق العمدي والسكر العلني وحمل سلاح أبيض، في سياق ما يعرف بقضية الحريق الذي شب في إقامة الحياة التابعة للشركة التركية الموكلة لها مشروع إنجاز برامج عدل السكنية.

واستمعت، الهيئة القضائية لإفادات 20 شخصا من ضمنهم 16 ضحية و4 شهود.

وأظهرت التحقيقات الأمنية والقضائية قيام الشاب المتهم الذي كان في حالة سكر بتهديد عمال الشركة كون أن بعضهم رفضوا تمكينه من استلام ما يدين به لهم من أموال قبل أن يعكف على إشعال إحدى الغرف التي تأوي عددا من عمال الشركة الوافد بعضهم من ولايات الجوار.

وقد طالت النيران نحو 14 غرفة تفحمت و بكل ما تحويه من أثاث وأغراض تعود جلها للعمال بينما تم تحييد 98 غرفة بعد تدخل مصالح الحماية المدنية التي تمكنت من تطويق رقعة الحريق .