إيداع عشريني حبس الحراش بسبب بتره أنف إبن حيه بسكين “شوارما” بالدار البيضاء

أمر قاضي الحكم بمحكمة الجنح بالدار البيضاء، بإيداع شاب في العشرينات من العمر السجن ،عن تهمة المشاجرة، فيما اخلى سبيل 6 متهمين آخرين جميعهم طلبة جامعيون، ليمثلوا للمحاكمة وهم في حالة إفراج.

فيما مثل الضحية وهو يعاني من إصابة بليغة على مستوى الأنف، لتعرضه إلى ضربة سكين على يد المتهم بمدينة الدار البيضاء شرق العاصمة.

وحسب مصادر مطلعة فإن القضية تعود وقائعها إلى يوم الخميس المنصرم الموافق ل27 ماي المنصرم ،أين نشبت مشاجرة عنيفة استعمل فيها أسلحة بيضاء، بعدما قام المتهم “. ع. محمد” بجلب سكين يستعمله في تقطيع أكلة “شوارما”، بالمطعم الذي يسيره والده بمدينة الدار البيضاء.

وحسب ما اوردته مصادر “النهار اونلاين”فإن المتهم الموقوف حاليا بسجن الحراش، والده مسبوق قضائيا في قضية ارهاب ،وخلال يوم الوقائع، وبعد خلاف بسيط بينه وبين الضحية، تطور الخلاف إلى مشاجرة تبادل فيها أسلحة بيضاء.

وعليه تعرض الضحية إلى طعنة على مستوى الأنف تسببت في بتر جزء منها، إذ وجراء الضربة العنيفة تدخل أصدقاؤه من أبناء الحي بغرض إسعافه وتقله إلى المستشفى، محاولين التصدي للمتهم “ع. محمد” ،الذي حاول هو الآخر الاعتداء عليهم.

وحسب التقرير الطبي فإن الضحية تعرض إلى إصابة بليغة سببت عاهة مستديمة على مستوى الأنف، ليستفيد من عجز طبي مؤقت قدره 21 يوما، وأمام اعتراف المتهم خلال جلسة المثول الفوري باعتدائه على الضحية، بسبب مضايقات تعرض لها من طرفه.

وأصدر القاضي قرارا بإيداعه رهن الحبس، بعدما التمس وكيل الجمهورية نفس الطلب معتبرا الوقائع خطيرة ومخلة بالنظام العام.