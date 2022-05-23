إيداع عشريني حبس الحراش لاقتحامه الاقامة الجامعية للبنات بباب الزوار ليلا

أمرت محكمة الدار البيضاء اليوم الإثنين بوضع متهم موقوف رهن الحبس المؤقت. المتورط في حادثة اقتحام الحرم الجامعي لإقامة البنات بباب الزوار شرق العاصمة في جنح الظلام. وهي القضية التي عرفت تداولا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء قرار رئيس قسم الجنح في حق المتهم لمتابعته وفقا لاجراءات المثول الفوري. بتهمتي محاولة السرقة عن طريق التسلق، واقتحام الحرم الجامعي.

وحسب مصادر النهار، فإن المتهم تسلل لاقامة البنات 19 ماي 1956 باب الزوار .محاولا الاعتداء على طالبة مقيمة هناك، عن طريق تسلق جدار الحرم الجامعي. وخلالها تدخل

أعوان أمن الاقامة وألقوا القبض على الشاب بعد سماع صراخ الفتاة. تبعه صراخ الفتيات اللائي يقمن معها.

وتمكن رجال الشرطة بعد ابلاغهم بالحادثة من السيطرة على الوضع. خاصة مع الظلمة الحالكة التي تزامنت ووقت اقتحام المتهم للامكنة. وتم القاء القبض على المتهم الحالي وتقديمه إلى الجهات القضائية لمواصلة التحقيق في ذات القضية.

ولقد حاول المتهم خلال سماعه إنكار ما نسب اليه من وقائع وتهم. بعدما صرح بأنه تسلّل خلسة إلى الحرم الجامعي، لأجل رؤية صديقته المقيمة بها. غير أنه بعد تفطن أعوان أمن الاقامة الجامعية، تشابك معهم، مما أدى إلى وقوع مشاجرة. ايقظت الفتيات الجامعيات، اللائي شرعن في الصراخ بسبب خوفهنّ.

هذا في انتظار ما ستفسر عنه جلسة محاكمة المتهم الاسبوع المقبل.

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