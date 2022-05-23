إيداع عشريني حبس الحراش لاقتحامه الاقامة الجامعية للبنات بباب الزوار ليلا
أمرت محكمة الدار البيضاء اليوم الإثنين بوضع متهم موقوف رهن الحبس المؤقت. المتورط في حادثة اقتحام الحرم الجامعي لإقامة البنات بباب الزوار شرق العاصمة في جنح الظلام. وهي القضية التي عرفت تداولا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
وجاء قرار رئيس قسم الجنح في حق المتهم لمتابعته وفقا لاجراءات المثول الفوري. بتهمتي محاولة السرقة عن طريق التسلق، واقتحام الحرم الجامعي.
وحسب مصادر النهار، فإن المتهم تسلل لاقامة البنات 19 ماي 1956 باب الزوار .محاولا الاعتداء على طالبة مقيمة هناك، عن طريق تسلق جدار الحرم الجامعي. وخلالها تدخل
أعوان أمن الاقامة وألقوا القبض على الشاب بعد سماع صراخ الفتاة. تبعه صراخ الفتيات اللائي يقمن معها.
وتمكن رجال الشرطة بعد ابلاغهم بالحادثة من السيطرة على الوضع. خاصة مع الظلمة الحالكة التي تزامنت ووقت اقتحام المتهم للامكنة. وتم القاء القبض على المتهم الحالي وتقديمه إلى الجهات القضائية لمواصلة التحقيق في ذات القضية.
ولقد حاول المتهم خلال سماعه إنكار ما نسب اليه من وقائع وتهم. بعدما صرح بأنه تسلّل خلسة إلى الحرم الجامعي، لأجل رؤية صديقته المقيمة بها. غير أنه بعد تفطن أعوان أمن الاقامة الجامعية، تشابك معهم، مما أدى إلى وقوع مشاجرة. ايقظت الفتيات الجامعيات، اللائي شرعن في الصراخ بسبب خوفهنّ.
هذا في انتظار ما ستفسر عنه جلسة محاكمة المتهم الاسبوع المقبل.
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أمر قاضي التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة الجنح بالدار البيضاء أمس الثلاثاء، بايداع المتهم ” محمد، ح” رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق لتورطه في الانتماء إلى الجماعة الإرهابية المعروفة باسم ” رشاد”.
حيث نسب للمتهم تهما تتعل بجناية قالإنخراط في تنظيم ارهابي يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي
وحسب ما أوردته مصادر ” النهار ” فإن تقديم المتهم المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “،حمالي” أمام الجهات القضائية، بعد توقيفه بمطار هواري بومدين وهو يهم بدخول التراب الوطني.
حيث تكفلت الشرطة القضائية بالمقاطعة الشرقية بتقديمه أمام محكمة الدار البيضاء للتحقيق معه في القضية المتابع بها، في أعقاب ورود اسمه في قضية المتهم الفار العربي زيطوط، لانتمائه الى المنظمة الإرهابية “رشاد”.
ويعد المتهم من مواليد 1980 وينحدر من منطقة ذراع بن خدة تيزي وزو شرق العاصمة، ولقد سافر الى اسبانيا بطريقة غير شرعية عن طريق ” الحرقة”. ليمكث هناك لبضعة أشهر قبل أن يقرر دخول التراب الوطني عبر المطار.
ياسمينة دهيمي