إيداع عشريني حبس الحراش لضلوعه في قضية أخلاقية طالت تلميذين قاصرين

أمر قاضي الجنح بمحكمة دار البيضاء اليوم الأحد، بوضع المتهم المدعو ” ب.بيوض”، رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، لمتابعته في قضية أخلاقية، ستعقد في جلسة سرية يوم 14 سبتمبر الجاري.

حيث تم تقديم المتهم السالف الذكر أمام نيابة الجمهورية بذات المحكمة، بعد شكوى تقدم بها والد الطفلين القاصرين. لا يتعدى سنهما 6 سنوات، أمام مصالح أمن العاصمة. يؤكد فيها تعرض ابنيه الى تحرش جنسي. بالقرب من مسكنه العائلي القاطن بمدينة الحميز شرقي العاصمة، معززا شكواه بفيديو يوثق الفعل الذي اقترفه المتهم.

حيث اكتشف الشاكي بعد تفحص كاميرا المراقبة على مستوى مسكنه، استدراج المتهم لطفليه بالحي. وتحديدا بمسكن جارهما أين كان يقوم فيه ببعض الأشغال،،قادما من ولاية غرداية.

وخلال مجريات التحقيق الابتدائي، اعترف المتهم بالفعل الذي مارسه على ضحيتيه القاصريتن، منذ الوهلة الأولى. وفي الجلسة تمسكت تقديمه للمحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري بعد مثوله أمام وكيل الجمهورية.

هذه الأخيرة التمست الوضع بالمؤسسة العقابية، عن جنحة ممارسة الفعل المخل بالحياء على قاصرين لم يكتمل سنهما 18، بدون عنف.

غير أن القاضي أجل المحاكمة بطلب من المتهم الموقوف لتحضير دفاع.

والجدير بالذكر فإن المتهم روج عنه في صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أساس انه مفقود منذ يوم الجمعة الفارط. بعد المفاجئ بحي الحميز. باعتبار ان المتهم معروف في منطقته بغرداية من حفظة كتاب الله، وينشط في جمعيات لحفظ القرآن الكريم.