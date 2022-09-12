إيداع عصابة أحياء متكونة من 5 أشخاص الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة بإيداع عصابة أحياء متكونة من 05 أشخاص “مسبوقين قضائيا” رهن الحبس المؤقت. بعد أن اشتبه قيامهم بالاعتداء على المواطنين وبث الرعب في نفوسهم باستعمال أسلحة بيضاء محظورة.

و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال التي تمت معالجتها من قبل مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في مقاطعة الشرطة القضائية الأبيار. التي تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه فيهم. مع ضبط وحجز 27 سلاح أبيض محظور من مختلف الأحجام والأنواع. و بندقيتي صيد بحري. بالإضافة إلى (293) غرام من المخدّرات من نوع القنب الهندي. و (6.51) غرام من المخدّرات الصلبة من نوع الكوكايين. بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره (30000) دج من عائدات الترويج و ثماني هواتف نقالة.

وبعد التحقيق مع المشتبه فيهم و إحالتهم على العدالة تم إيداعهم الحبس المؤقت عن تهم الانخراط في عصابة أحياء ، المتاجرة بالمخدرات ، ضمن شبكة إجرامية منظمة ، حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي ، زرع الرعب وخلق جو من اللاأمن في وسط المواطنين.