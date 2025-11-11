إيداع عصابة إجرامية تتاجر في المخدرات والمؤثرات العقلية الحبس بالعاصمة

أمر عميد قضاة التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء أمس الإثنين، بإيداع جماعة إجرامية منظمة مختصة في الاتجار وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية رهن الحبس المؤقت. على ذمة التحقيق. متكوّنة من 5 أفراد من بينهم ضابط شرطة في فرقة البحث والتحري بياري بالعاصمة، مع ترك متهم واحد تحت نظام الرقابة القضائية.

حيث تم تقديم أفراد العصابة بعد عملية إيقاف، في أعقاب معلومات مؤكدة تفيد بنشاطها الغير المشروع في الممنوعات بمختلف انواعها.

وحسب مصادر مطّلعة، فإن العملية كللت بحجز كمية معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية، تتمثل في رطل من المخدرات الصلبة، من نوع كوكايين و كيلو ونصف مخدرات من نوع القنب الهندي، و 8500 قرص من المؤثرات العقلية منها 500 قرص نوع اكستازي وو 8000 كبسولة من بريقابلين المعروفة في الوسط الاجرامي باسم الصاروخ.

كما كشفت التحريات الأولية والتحقيقات القضائية، أن المتهم ضابط شرطة كان على علاقة مباشرة بنشاط العصابة الاجرامية، حيث أسفرت عملية التفتيش الالكتروني لهاتفه النقال عن حجز مجموعة من الصور تخص المخدرات، القنب الهندي والمؤثرات العقلية، بالإضافة الى محادثات مباشرة مع المتهمين الموقوفين تخص صفقات البيع والشراء للممنوعات المحجوزة.