إيداع عصابة أحياء متكونة من 14 شخصا الحبس المؤقت

امر قاضي بمحكمة الجنح بسيدي امحمد بإيداع عصابة متكونة من 14 شخصا الحبس المؤقت ،مع وضع اثنين تحت اجراء الرقابة القضائية ينحدرون من ولاية الجزائر بعدما قاموا بزرع الرعب وسط العاصمة .

وقائع قضية الحال تمت معالجتها من قبل مصالح امن ولاية الجزائر، ممثلة مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد، التي تمكنت من توقيف عناصر و افراد هذه الشبكة اغلبهم مسبوقين في عدة قضايا،حيث تم العثور بحوزتهم عن 14 سلاح أبيض محظور من مختلف الأحجام و الأصناف و 300 غرام من المخدرات القنب الهندي،و100 غرام من المخدرات الصلبة ” كوكايين “.

الى جانب مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بقيمة 140 مليون سنتيم جزائري ،بالاضافة الى مبلغ مالي بالعملة الأجنبية قدر بـ 410 جنيه،على غرار 11 هاتف نقال،حيث وجهت لهم ، إنشاء و الإنخراط في عصابة أحياء مع الإعتداء الجسدي على الغير و تعريض حياتهم للخطر، الإخلال بالسكينة العامة وزرع الرعب في وسط محيط سكني شعبي، الحيازة و المتاجرة في المخدرات.