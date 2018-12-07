إيداع عصابة تمتهن السرقة الحبس الإحتياطي في سطيف

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، بإيداع 4 أفراد مشتبه فيهم، ينشطون ضمن عصابة تمتهن السرقة الحبس الإحتياطي بتهمة النشل والخطف.

وتعود تفاصيل القضية، بعد تقدم عديد الضحايا بشكاوى عبر مختلف جهات المدينة” سطيف”، معظمهم نساء تعرضهن إلى الخطف، من طرف شباب إتخذوا الدرجات النارية وسيلة للنيل من ضحاياهم.

عناصرالأمن الوطني، باشرت تحرياتها التي كللت بالوصول إلى الفاعلين والإيقاع بهم في شباكها في ظرف قياسي.

حيث كشفت التحريات عن أفراد العصابة، كما تم التعرف عليهم من طرف ضحاياهم بالأمن الحضري 15، ليأمر وكيل الجمهورية إيداعهم الحبس الإحتياطي.