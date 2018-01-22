إيداع عصابة قطّاع طرقات العاصمة والبليدة الحبس بالشراقة

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة أمس الأحد، بإيداع عصابة مختصة في سرقة مركبات على مستوى الطرقات السريعة.

على محور الجزائر العاصمة والبليدة،تضم أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 50 سنة تحترف سرقة المركبات

وقائع القضية تعود إلى شكوى من طرف رعية أجنبية يحمل الجنسية التركية.

مفادها تعرّضه لسرقة مركبته من نوع “داسيا لوقان” حينما كان متوجها لعمله بولاية البليدة.

بعد مباشرة الفرقة تحرّياتها لتحديد هوية المتورطين، اكتشفت أن الطريقة التي تمت بها سرقة مركبة الضحية هي نفسها الطريقة المنتهجة في سرقة.

مركبتين خلال ثلاثة أشهر الماضية حيث يقوم أفراد العصابة بترصد الضحية وتتبعه بمركبة ثانية ليصطدموا به عمدا على مستوى إحدى الممهلات.

وبعد ترجّل الضحية لتفقد مركبته يقومون بمباغتته وسرقة السيارة

وبعد تكثيف التحرّيات تم توقيف جميع أفراد العصابة من بينهم رئيسها الذي تبين أنه مبحوث عنه.

من طرف مختلف الأجهزة الأمنية في قضايا تتعلق بسرقة مركبات وانتحال صفة الغير وكذا التهديد بالعنف.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي أمر بإيداعهم الحبس لتورطهم في جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة.