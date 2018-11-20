إيداع عصابة من بينهم شرطي السجن في قضية الترويج للمهلوسات بسكيكدة

أمر، اليوم، قاضي التحقيق بمحكمة الحروش بولاية سكيكدة، بإيداع 5 أشخاص من بينهم شرطي الحبس المؤقت، بعد متابعتهم بتهمة العرض قصد البيع للمؤثرات العقلية.

حيثيات القضية تعود إلى الأسبوع الماضي، عندما تحصلت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة سيدي مزغيش، على معلومات مفادها أن شخصا يقوم بترويج المخدرات على مستوى البلدية.

ليتم فتح تحقيق ومباشرة التحريات، ما مكن من تحديد هويته ليتم توقيفه بعد ذلك، وبحوزته كمية من الأقراص المهلوسة.

كما مكن التحقيق من تحديد مصدر المؤثرات العقلية، بعد أن صرح المشتبه به بأنه اقتناها من عند “ي.ك” وهو شرطي يعمل بأمن دائرة سيدي مزغيش تم تحويله اليه منذ شهرين فقط قادما من أمن ولاية قسنطينة.

أين تم توقيفه مع بقية أفراد العصابة تباعا بعد الاستعانة بعناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالحروش.