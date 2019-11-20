إيداع عمر عليلات والمستشار السابق في الرئاسة زين حشيشي الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي محمد، بإيداع رجل الأعمال عمر عليلات والمستشار السابق برئاسة الجمهورية زين حشيشي الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار اونلاين”، فإن قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة بمحكمة سيدي محمد قد أصدر أمرا لمصالح الأمن المختصة للتحقيق مع المتهمين في قضية فساد ورشوة.

وأضافت ذات المصادر بأن المتهمين تم التحقيق معهما من قبل فصيلة البحث للدرك الوطني باب جديد شهر أكتوبر المنصرم.

وأكدت ذات المصادر على أن المتهمين تم استدعاؤهما مجددا أول أمس من قبل مصالح الأمن المختصة وفصيلة الأبحاث لباب الجديد في إطار مواصلة التحقيق معهما.

و تم تقديم المتهمين ليلة أمس على الساعة الحادية عشر أمام قاضي التحقيق بالغرفة التسعة بالقطب الجزائي المتخصص ليأمر بإيداعهما الحبس المؤقت بعد ساعتين من التحقيق بعد توجيه لهما تهمة الفساد والرشوة.

وتجدر الإشارة إلى أن عمر عليلات يعتبر أحد ممولي الحملة الإنتخابية لأحد أبرز المترشحين للإنتخابات الرئاسية المقبلة.