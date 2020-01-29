إيداع عناصر شبكة سرقة ماعز “فلاح ميلة” الحبس

أخبار الجزائر
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إيداع عناصر شبكة سرقة ماعز “فلاح ميلة” الحبس
بقلم سفيان بوعون

أودع قاضي التحقيق، اليوم الأربعاء، 8 أفراد لشبكة، سرقة ماعز الفلاح القاطن ببلدية حمالة في ولاية ميلة أودعهم الحبس.

في حين أمر قاضي التحقيق بوضع شخص واحد تحت الرقابة القضائية، حيث توبع الجميع بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة.

كما سمحت عملية البحث وتحري من قبل عناصر الدرك الوطني، بإسترجاع ثلاثة مركبات، إستعملت في السرقة والنقل، مع حجز وسائل الأتصال.

وأقر الموقوفون خلال مراحل التحقيق سواء على مستوى عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني أو قاضي التحقيق بالجرم.

وتعود وقائع القضية إلى قرابة عشرين يوم، حيث سجلت سرقة 46 رأس من الماعز بمشتة عين الكبيرة ببلدية حمالة قبل أن يخرج الضحية بوهنقل عبد الوهاب باكيًا حزينًا على ماعزه مما أثار إستعطاف الجزائريين.


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