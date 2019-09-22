إيداع عون الشرطة مرتكب حادث واد ارهيو بغليزان الحبس المؤقت

تم اليوم الأحد، إيداع عون الشرطة مرتكب حادث واد ارهيو بولاية غليزان، الحبس المؤقت.

وحسب بيان مديرية الأمن الوطني، فقد تم تقديم عون الشرطة، س.ع، أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة واد ارهيو.

وقد ارتكب هذا الأخير حادث مروري مميت، راح ضحيته قاصر، يبلغ من العمر 15 سنة.

وتمت احالة عون الشرطة على قاضي التحقيق بتهمة القتل الخطأ والجروح الخطأ إضرار بالضحية، البالغ من العمر 24 سنة.

وأشار البيان أن هذا الفعل منصوص ومعاقب عليه بالمواد 288 و422 من قانون العقوبات.

وبعد سماع عون الشرطة من طرف قاضي التحقيق، تم إصدار أمر بإيداعه الحبس المؤقت.