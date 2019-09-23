إيداع عون شرطة المتسبب في حادث مقتل شاب بواد ارهيو بغليزان الحبس.

أمر، أمس، قاضي التحقيق لدى محكمة وادي أرهيو الابتدائية في غليزان، بإيداع عون الشرطة الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.

بعدما وجهت له تهمة القتل والجرح الخطأ طبقا لأحكام المادتين 288 و298 من قانون العقوبات.

وهما المادتين اللتين تصل عقوبتهما حتى 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة 20 ألف دينار، في حين تأجلت محاكمة 12 شخصا.

من بينهم قاصرين، إلى غاية نهاية الشهر الجاري، ووضعهم جميعا تحت الرقابة القضائية بتهمة التجمهر غير المرخص .

وتحطيم أملاك عمومية والعصيان وغيرها.

وحسب المعلومات التي بحوزة «النهار»، فقد سادت أمس، زوايا ومحيط محكمة وادي ارهيو أجواء هادئة.

صاحبتها إجراءات أمنية مشددة، قبل مثول عون الشرطة المدعو «س.ع» أمام وكيل الجمهورية.

والذي استمع إليه في قضية حادث دهسه بسيارته لشابين كانا على متن دراجة نارية ليلة الأربعاء إلى الخميس الماضي.

وهو الحادث الذي تسبب في مصرع أحدهما وإصابة الثاني بجروح بالغة.

كما تم الاستماع أيضا إلى أقوال الشاب الناجي من الحادث بعد مغادرته المستشفى.

ليتقرر إحالة ملفه على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، هذا الأخير.

وبعد القيام بجميع الإجراءات أمر بإيداعه الحبس المؤقت على ذمة التحقيق عن تهمة القتل والجرح الخطأ.

وتحديد 30 سبتمبر الجاري كتاريخ لمحاكمة الجميع، على خلفية أعمال الشغب التي شهدتها مدينة وادي ارهيو جراء حادث مرور.

أودى بحياة شاب قاصر ومصرع شابين آخرين بالرصاص وتخريب مرافق عمومية.