إيداع فارس سلال ووزير السكن الأسبق طمار الحبس المؤقت في قضية جديدة

رفضت غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر الإفراج عن فارس سلال نجل الوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال. ووزير السكن الأسبق عبد الوحيد طمار بصفته والي مستغانم السابق لمتابعتهما في قضية فساد جديدة.

وتتعلق القضية الجديدة بمنح وحيد طمار بصفته والي مستغانم سابقا عقارات فلاحية بدون وجه حق لإبن الوزير الأوّل الاسبق عبد المالك سلال المدعو فارس، والمتهم في قضية الحال. وجاء قرار غرفة الاتهام، بعد أن أمر قاضي التحقيق الغرفة الثانية بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد الاسبوع الماضي بإيداعهما رهن الحبس المؤقت في هذه القضية.

ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بالفساد، وهي منح إمتيازات غير مستحقة وإساءة إستغلال الوظيفة وتبديد اموال عمومية. وبالرغم من أن مدة الحبس وفقا للاحكام الصادرة عن القضاء ستنقضي لفارس سلال مع بداية شهر جويلية المقبل. إلا أنه سبقه أمر إيداع جديد في الحبس المؤقت. مما يعني أن نجل الوزير الأول الأاسبق لن يغادر سجن شلف ويبقى متواجدا فيه.

نجيبة سماي