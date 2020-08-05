إيداع فتاة قاصر الحبس المؤقت بتهمة الإعتداء بسلاح أبيض على شاب في قسنطينة

أمر قاضي الاحداث بمحكمة قسنطينة بإيداع فتاة قاصر ذات 17 عاما متورطة في إعتداء على شاب بوسط المدينة بإستعمال كيتور الحبس المؤقت.

الفتاة القاصر البالغة من العمر 17 سنة اعتدت أمس على شاب عمره 27 سنة بإستعمال “كيتور” الحادثة تم تصويرها ونشر اللقطات على الفيسبوك

هذا وقد تمكنت مصالح الامن لذات الولاية من توقيف الفتاة وذلك على مستوى شارع عواطي مصطفى.

وتم تحويل الفتاة لفرقة حماية الأشخاص الهشة، وسمعت أقوالها بحضور ولي أمرها بحكم انها قاصر.

ومثلت اليوم الفتاة أمام قاضي الاحداث بمحكمة قسنطينة الذي أمر بإيداعها الحبس المؤقت.