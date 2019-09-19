إيداع فضيل بومالة حبس الحراش

أمر عميد قضاة التحقيق بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة، بإيداع فضيل بومالة الحبس المؤقت بسجن الحراش.

وكان بومالة قد جرى توقيفه ليلة أمس، أمام منزله بحي الموز في باب الزوار، شرقي العاصمة، من طرف فرقة تابعة لجهاز الشرطة.

وقد جرى اقتياد بومالة للتحقيق معه في وقت لاحق من ليل أمس، إلى مقر الأمن الولائي بالجزائر الوسطى.

وحسب ما علمته “النهار أونلاين”، فإن فضيل بومالة وجهت له بعد مثوله أمام وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق، تهمة توزيع منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية.

ومعروف عن بومالة وهو كاتب وصحافي وأكاديمي وناشط سياسي، مشاركته منذ بداية الحراك الشعبي في المسيرات بشوارع العاصمة.