إيداع قابص بريد بحيرة الطيوربالطارف الحبس المؤقت بتهمة إختلاس 200 مليون سنتيم

فيما يتم إكتشاف ثغرة مالية بمبلغ 20مليون سنتيم ببيريد شبيطة مختار

علمت النهار من مصدر مؤكد، أن قاض التحقيق لدى محكمة الطارف، أمرت بإيداع قابض بريد بلدية بحيرة الطيور الحبس المؤقت بتهمة الاختلاس.

المتهمة وهي أم لأربعة أطفال كانت تحت طائل التحقيق، بتهمة إختلاس أموال الزبائن، وقدرت بمبلغ 200 مليون سنتيم، على مراحل من حساباتهم.

واثر شكوى أحدهم أوفدت الإدارة الولائية لجنة تحقيق ليتم تأكيد الثغرة المالية.

من جهة أخرى علمت النهار، أن لجنة تفتيش تابعة لبريد الجزائر بالطارف إكتشفت ثغرة مالية بمبلغ 20 مليون سنتيم.

التهمة، وجهت الى موظفة ببريد بلدية شبيطة مختار، رفعها قابض البريد، بإنتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.