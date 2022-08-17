إيداع قاتل شرطي وشريكه الحبس المؤقت في قسنطينة

وجهت لهما تهمتي القتل العمدي وعدم التبليغ

الجاني تم توقيفه من طرف مصالح الأمن في منطقة “بونوارة”

أصدر قاضي التحقيق بمحكمة قسنطينة الابتدائية مساء أمس الأربعاء، أمرا بإيداع قاتل الشرطي ببيته في حي ” ابن الشرقي ” الشعبي، وشريك اخر في الجريمة ويتعلق الامر بالمتهمين الرئيسي ” ب ـ أ ” و ” ا ـ م ” في الثلاثينيات من العمر الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، في قضية الجريمة النكراء التي راح ضحيتها عون الشرطة ” خ ـ ع ـ ا ” 28 سنة، الذي تم العثور عليه جثة هامدة بمقر سكناه العائلي صبيحة الخميس الماضي.

حيث تكللت التحقيقات و عمليات البحث التي باشرتها مختلف الفرق العملياتية للشرطة القضائية بالأمن الولائي الى تحديد هوية الجاني ، بعد استغلال ” الكاميرا ” المنصبة بمخرج الحي السالف الذكر التي رصدت سيارة الضحية المتوفي ” خ ـ ع ـ ا ” من نوع ” سيتروان ” ، و هي تخرج من الطريق الفرعي الى الطريق المزدوج في حدود الساعة 5 سا و 20 د صباحا ، و هي ذات السيارة التي تم العثور عليها مساء ذات اليوم لوقوع الجريمة، بعد انقلابها في منطقة ” عين البرج “، ما بين مدينتي سيقوس و عين فكرون في ام البواقي ، و بعد تنقل عناصر الدرك الوطني الى عين المكان تم العثور على السائق في حالة سكر متقدمة، و تم نقله الى مستشفى عين فكرون لتلقي الإسعافات و العلاج بسبب اصابته بجروح ، ليتبين ان السيارة التي كان على متنها هي ملك للشرطي الضحية ” خ ـ ع ـ ا ” و هي محل “نشرية بحث” من طرف مصالح امن ولاية قسنطينة ، و بعد تحويله الى مقر الامن الولائي بقسنطينة و اخضاعه للتحقيق الابتدائي من طرف الضبطية القضائية للفرقة الجنائية ، صرح أنه ليس هو الجاني الذي قتل الشرطي ، و انما هناك صديقه المدعو ” ب ـ أ ” الذي يقطن في منطقة ” بونوارة ” ببلدية أولاد رحمون بقسنطينة ، الذي كلفه ببيع السيارة التي كان على متنها، اين شرعت الفرق العملياتية للشرطة القضائية في عمليات البحث و التحقيق التي تكللت بتوقيف المشتبه فيه ” ب ـ ا ” في منطقة ” بونوارة” أول أمس الثلاثاء ، ليتم تحويله الى الأمن الولائي، ليتم اخضاعه للتحقيق الابتدائي من طرف الضبطية القضائية للفرقة الجنائية ، اين اعترف المشتبه فيه بارتكابه الجريمة التي استهدفت الشرطي الضحية ” خ ـ ع ـ ا “، ليتم تقديم المشتبه فيهما السالفي الذكر الى وكيل الجمهورية صبيحة أمس الأربعاء الذي حرر طلبا افتتاحيا وجه بموجبه الاتهام للمتهمين و التمس ايداعهما الحبس المؤقت واحالها الى قاضي التحقيق لاستكمال مجريات التحقيق القضائي في القضية.