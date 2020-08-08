إيداع قاصر الحبس المؤقت ووضع شريكه تحت الرقابة القضائية في قضية حريق غابة “بني سليمان”

أمر قاضي التحقيق المكلف بقضايا الاحداث بمحكمة بني سليمان بولاية المدية بإيداع قاصر الحبس المؤقت ووُضع شريكه تحت الرقابة القضائية بتهمة إشعال حريق في غابة “بني سليمان”.

وحسب موقع الإذاعة الوطنية نقلا عن بيان وكيل الجمهورية لمحكمة “بني سليمان” بالمدية، فقد استمع قاضي التحقيق للقاصرين المتهمين بإشعال الحريق الذي اندلع بداية شهر أوت بإحدى غابات “بني سليمان” غرب الولاية.

ليتم إيداع أحد مفتعلي حريق “أهل الشعبة” الذي أتلف حوالي 5 هكتارات الحبس المؤقت، فيما وُضع شريكه تحت الرقابة القضائية.

وأوضح البيان بأن عملية القبض على القاصرين تمت من طرف مواطنين، حيث جرى تسليمهما إلى عناصر الدرك الوطني الذين فتحوا تحقيقا بناء على طلب من محكمة “بني سليمان” لتحديد الملابسات.

وقد اعترف القاصران أمام المحققين بأنهما حاولا إشعال النار من أجل الشواء، ولدى مغادرتهما أشعلا النار مرة أخرى من أجل المتعة، حسبهما، غير أن ألسنة اللهب انتشرت بسرعة داخل الغابة.