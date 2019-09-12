عاجل

إيداع كريم طابو الحبس المؤقت

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
إيداع كريم طابو الحبس المؤقت
بقلم أسماء.ع

أمر قاضي التحقيق بمحكمة القليعة، اليوم الخميس، بإيداع كريم طابو الحبس المؤقت بسجن القليعة.

ويواجه، كريم طابو، تهمة التأثير على معنويات الجيش الوطني الشعبي.

ومن جهته، قال المحامي نور الدين أمين، عضو هيئة الدفاع عن كريم طابو، أنه تم استئناف أمر إيداع طابو الحبس.

للإشارة، تم توقيف كريم طابو، السكرتير الأول الأسبق لحزب جبهة القوى الاشتراكية، مساء أمس من طرف مصالح الأمن.

ومثل طابو في وقت سابق اليوم، أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة القليعة، التي أمرت بإحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فإن طابو متهم على خلفيات تصريحات أدلى بها من مدينة خراطة ببجاية يوم 8 ماي الماضي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=699042

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com