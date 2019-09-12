إيداع كريم طابو الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق بمحكمة القليعة، اليوم الخميس، بإيداع كريم طابو الحبس المؤقت بسجن القليعة.

ويواجه، كريم طابو، تهمة التأثير على معنويات الجيش الوطني الشعبي.

ومن جهته، قال المحامي نور الدين أمين، عضو هيئة الدفاع عن كريم طابو، أنه تم استئناف أمر إيداع طابو الحبس.

للإشارة، تم توقيف كريم طابو، السكرتير الأول الأسبق لحزب جبهة القوى الاشتراكية، مساء أمس من طرف مصالح الأمن.

ومثل طابو في وقت سابق اليوم، أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة القليعة، التي أمرت بإحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فإن طابو متهم على خلفيات تصريحات أدلى بها من مدينة خراطة ببجاية يوم 8 ماي الماضي.