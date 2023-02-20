إيداع كهل الحبس المؤقت بعد النصب على المواطنين وإيهامهم بجلب سكنات اجتماعية

أمر قاضي بمحكمة الجنح بسيدي امحمد بإيداع كهل الحبس المؤقت. بالمؤسسة العقابية الحراش المدعو(ف.ع) بعد قيامه بالنصب على مواطنين و إيهامهم بجلب سكنات اجتماعية مقابل مبالغ مالية.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تم التحقيق فيها من قبل مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية. بأمن المقاطعة الادراية سيدي أمحمد. التي تمكنت من القاء القبض على المتهم ،هذا بعد شكوى رفعها ضده 7 اشخاص. قام المتهم بسلبهم مبالغ مالية معتبرة تقريب 100 مليون سنتيم. وهذا بعد ايهامهم بان يتوسط لهم مع مسؤولين في قطاع السكن بهدف حصولهم على سكنات اجتماعية.

و بعد تحويل المشتبه فيه على العدالة للتحقيق معه وجهت له تهمة النصب ،مع امر إيداعه الحبس المؤقت الى غاية محاكمته.

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