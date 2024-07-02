إيداع ” كوميسار” الحبس عن تهمة تلقي ” رشوة”

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، امس الإثنين، بإيداع عميد شرطة المتهم الموقوف المدعو ” ز. ي” الذي يشغل رئيس مصلحة الأمن العمومي بمقاطعة دار البيضاء شرقي العاصمة، رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق لتورطه في شبهة تلقى رشوة.

وأوردت مصادر” النهار” معلومات ” حصرية” ، أن المتهم المتواجد حاليا بالمؤسسة العقابية بالحراش، تم متابعته في إطار التحقيق وبعد مثوله امام قاضي التحقيق بجنحة تلقي مزية غير مستحقة.

وتم تقديم المعني ” ز.ي” أمام ذات الهيئة القضائية، للتحقيق معه، بعد ضبط مبلغ مالي قيمته 3 ملايين سنتيم، موضوعة في ظرف بريدي مغلق، على مكتبه مكان ممارسة مهامه.

وحسب ذات المصادر فإن شكوى من الضحية، أمام الجهات المختصة، أوقعت بالمتهم وجعلته محل متابعة قضائية.

حيث تضمنت الشكوى أن المتهم طلب بمبلغ من المال مقابل تسوية وضعية الضحية ” الشاكي”.

وتم تقديم المتهم ” ز.ي” بعد توقيفه في وضعية التلبس أمام محكمة سيدي أمحمد خارج إقليم الاختصاص “دار البيضاء “، وفقا للمادة “577” من قانون الإجراءات الجزائية، حيث يخول لرئيسوالمجلس تعيين قاضي التحقيق خارج الاختصاص ، لما يكون المتهم يتمتع بالامتياز القضائي، وهو ما تم العمل به في قضية الحال.

وفي انتظار ما ستسفر عنه مجريات التحقيق الإبتدائي، من وقائع ومستجدات أخرى عن حيثيات القضية.