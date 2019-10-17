إيداع لاعب إتحاد حجوط وأفراد عصابته الحبس المؤقت

أودع مساء اليوم الخميس قاضي التحقيق بمحكمة حجوط 7 أشخاص ينتمون لعصابة المتاجرة بالمخدرات والحبوب والمهلوسة الحبس المؤقت.

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن العصابة ينشط ضمن افرادها مهاجم فريق إتحاد حجوط المدعو “ن،ع” والمتحصل على إجازة رسمية من الرابطة الوطنية لكرة القدم.

اين كانوا ينشطون ضمن أخطر أحياء حجوط وبالتحديد بحي 500 “سولكسيد”.

قبل أن يتم توقيفهم من طرف عناصر فرقة البياري مدعمة بأفراد الشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة.

وعند تعريف المتهمين تبين أن من ضمن عناصرهم مهاجم إتحاد حجوط وهو ماشكل فضيحة من العيار الثقيل في الوسط الرياضي المحلي والوطني.