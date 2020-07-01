إيداع متهمين إثنين الحبس المؤقت في قضية مقتل قابض بريد بغرداية

أمر وكيل الجمهورية بمحكمة غرداية، بإيداع متهمين اثنين بجريمة قتل قابض بمركز بريد.

وكشف وكيل الجمهورية، أن قضية أخلاقية وراء مقتل موظف بريد مليكة، ولا وجود لعملية سطو.

هذا وشهد مكتب بريد حي مليكة بغرداية، جريمة مروعة أول امس، إثر قتل قابض البريد بواسطة طعنات خنجر.

وحسب المعلومات المتوفرة لـ”لنهاراونلاين” فإن مجهولون قامو باقتحام مكتب البريد و وجهوا طعنات خنجر للقابض البالغ من العمر 27 سنة، الذي كان موجود لوحده إثر الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من وباء كورونا ثم لاذو بالفرار.

وتنقلت مصالح الضبطية الى موقع الجريمة أين تم أخذ البصمات والعينات ونقل الجثة الي المستشفي من أجل التشريح وفتح تحقيق للوصول إلى الجناة.

هذا وقد تمكنت المصالح الأمنية وقت وجيز من القبض على الجناة ويتعلق الامر بمشتبه بهما إثنين وذلك من خلال رفع البصمات في مسرح الجريمة وباستغلال كاميرات المراقبة .