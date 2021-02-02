إيداع محافظ الأفلان السابق لقسنطينة الحبس بسبب قضايا فساد

أمر رئيس محكمة الجنايات الإستئنافية بمجلس قضاء ميلة، صباح اليوم، بإيداع محافظ الأفلان السابق لقسنطينة “م/ د” الحبس.

وتم إيدانته بعام حبس بصفته مرقيا عقاريا في قضية 32 فيلا تم تشييدها بمنطقة بوجنانة بولاية قسنطينة.

كما أدين كلا من رئيس بلدية قسنطينة “ر س د” ومدير العمران ببلدية قسنطينة “م/ م” بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا.

كما تمت تمت تبرئة ” س/ ر” و ب/ م” المنتخبان بذات البلدية.

وتجدر الإشارة أن القضية طفت للسطح في العهدة الانتخابية ” 2012.2017″ رغم إقرار المنطقة بتعرضها للإنزلاق وفقا لمكتب دراسات اجنبي.

لكن منح مشروع إنجاز 32 فيلا المرقب العقاري حينها الذي كان يشغل محافظ الأفلان بقسنطينة.

وتمت متابعتهم بجرم جناية التزييف في محرر رسمي واستعماله، وجنحتي سوء إستغلال الوظيفة وإتلاف وثائق إدارية.