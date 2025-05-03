إيداع محمد الأمين بلغيث الحبس المؤقت

أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، اليوم السبت، عن فتح تحقيق ابتدائي على خلفية بث مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوثق لحوار تلفزيوني جمع بين صحفية من قناة “سكاي نيوز عربية” والمدعو محمد الأمين بلغيث.

وأوضحت النيابة، في بيانها،أن المشتبه فيه صرح خلال الفيديو أن الأمازيغية هي مشروع صهيوني فرنسي، وباعتبار أن ذلك يشكل انتهاكا للمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري المكرسة بموجب الدستور، وتعديا على مكون أساسي للهوية الوطنية، ومساسا صارخا بالوحدة الوطنية ورموز وثوابت الأمة، فقد أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي وتوقيف المشتبه فيه.

وأضاف البيان أنه وبتاريخ اليوم الموافق لـ 03 ماي 2025، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة، حيث تمت متابعته عن طريق فتح تحقيق قضائي ضده بجناية القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن وجنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام الاتصال.

وبعد استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداعه الحبس المؤقت.