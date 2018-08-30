إيداع مدير التشغيل الولائي “الحبس المؤقت” بجيجل

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح الإبتدائية بجيجل بايداع الحبس المؤقت مدير التشغيل بالولاية الذي ألقي عليه القبض وهو في حالة تلبس بتلقي رشوة

وكانت مصالح الشرطة القضائية بأمن الولاية قد أنهت التحقيق معه في قضية تورطه و ضبطه داخل مكتبه في حالة تلبس لتلقي الرشوة من طرف شخص يعمل باحدى الشركات الأجنبية.

حيث أن الشركة العاملة تنشط بإحدى مناطق النشاط الصناعي.

تعود وقائع فضيحة الفساد التي هزت قطاع التشغيل بالولاية المتمثلة،في شخص مدير التشغيل بأخذ المتهم لمزية بغير حق ” رشوة” قيمتها المالية 10 ملايين سنتيم.

والتي كانت سببا في ايداعه الحبس المؤقت الى غاية الإنتهاء من التحقيق معه و محاكمته لاحقا.