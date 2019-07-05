إيداع مدير الصحة وممون رهن الحبس المؤقت.. والرقابة القضائية لـ 4 مدراء مؤسسات استشفائية بقالمة

أمرت الجهات القضائية بمحكمة قالمة في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بإيداع مدير الصحة وممون رهن الحبس المؤقت.

كما تم و وضع 4 مدراء لمؤسسات استشفائية تحت الرقابة القضائية ، و ذلك عن تهم شبهة الفساد و تبديد المال العام و صفقات مشبوهة و الاساءة في استغلال الوظيفة.

و حسب المعلومات المتوفرة لـ “النهار” ، فإن قرارات قاضي التحقيق بمحكمة قالمة، جاءت بعد أن تم تقديمهم صبيحة الخميس أمام وكيل الجهورية الذي أحال ملفهم على قاضي التحقيق، للاستماع إليهم على موضوع طفى في الاونة الاخيرة يتعلق بقصايا فساد على مستوى مديرية الصحة بالولاية.

و تجدر الاشارة ان التحقيقات الامنية ، باشرتها مصالح فرقو الابحات و التحري للدرك الوطني بقالمة قبل شهر ، و تم خلالها استدعاء و الاستماع الى 52 شخصا ما بين متهم و شاهد.