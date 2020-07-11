إيداع مدير تعاونية الحبوب بتنس و6 إطارات آخرين الحبس المؤقت بتهم فساد

أمر قاضي التحقيق بمحكمة تنس نهاية الأسبوع الماضي، بإيداع مدير تعاونية الحبوب تنس رفقة ستة إطارات بالتعاونية الحبس المؤقت بتهم فساد وسوء تسيير.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار اونلاين” نقلا عن مصادر قضائية، فإن المتهمين قد تم إيداعهم الحبس المؤقت بتهم تبديد المال العام، والتلاعب بكوطات القمح والشعير على مستوى التعاونية.

بالموازاة مع ذلك، أكد ذات المصادر أن 13 متهما آخر استفادوا من نظام الرقابة القضائية والافراج المؤقت في ذات القضية.

وأكدت المصادر أن التحقيق في هذه القضية قد أشرفت عليه الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتنس قبل أن تُحيل الملف على الجهات القضائية المختصة.