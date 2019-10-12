إيداع مدير سابق للضمان الاجتماعي وعضو مسير لوداد تلمسان الحبس

أعادت، نهاية الأسبوع المنصرم، محكمة تلمسان إلى الواجهة قضية أعمال العنف التي عاشتها الساحة السياسية .

خلال انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة _ السينا _، العام الماضي، إلى الواجهة.

وفي هذا الشأن قالت مصادرنا إن التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن في هذا الملف أطاحت بعدة إطارات.

من بينهم مدير سابق لوكالتي الضمان الاجتماعي في تلمسان وعين تموشنت.

فضلا عن عضو مسير لفريق وداد تلمسان رفقة موظفتين إحداهما عضو في المجلس الشعبي الولائي .

والأخرى موظفة في أحد المجالس البلدية، وتعمل تحديدا في إحدى ملحقاتها،وعلى ضوء المعلومات التي تحوز عليها «النهار» في هذا الملف.

علمنا أن القضية تعود إلى، ديسمبر من سنة 2018، وفيها عرفت انتخابات التجديد النصفي .

لمجلس الأمة السينا حالة من سوء التنظيم تطورت إلى أسوء الحدود، أين انتهت بالاعتداء على قاضٍ.

كان وقتها مكلفا بالإشراف على مراقبة ومواكبة العملية الانتخابية، كما تم الاعتداء على سيناتور في نفس الأحداث.

وعليه أعادت النيابة العامة لمحكمة تلمسان إثارة ملف القضية من جديد.

وعليه تم توقيف 8 مشتبه فيهم، علاوة عن توجيه استدعاءات لأطراف أخرى في هذا الملف.

وعقب تقديم الجميع أمام وكيل الجمهورية لمحكمة تلمسان ثم أمام قاضي التحقيق.

أودع 5 منهم رهن الحبس المؤقت بما في ذلك عضو مسيرلفريق وداد تلمسان والمدير السابق لوكالتي الضمان الاجتماعي في تلمسان.

والذي حول إلى ولاية عين تموشنت ليشغل نفس المنصب، فيما وضع اثنين تحت الرقابة القضائية.