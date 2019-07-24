إيداع مدير مستشفى مدغري بسعيدة الحبس بتهمة الفساد

قرر قاضي التحقيق بمحكمة سعيدة، إيداع مدير مستشفى محمد مدغري الحبس المؤقت، بعدما وجه له تهما بالتورط في شبهات فساد.

وقالت مصادر محلية إن مدير مستشفى محمد مدغري بمدينة سعيدة، قد جرى سماع أقواله صبيحة اليوم الأربعاء من طرف قاضي التحقيق، قبل أن يقرر الأخير إيداعه الحبس المؤقت.

كما قرر قاضي التحقيق بعد سماع أقوال 3 إطارات بالمستشفى وضعهم تحت الرقابة القضائية، فيما تم الإفراج عن سبعة متهمين آخرين.

ويواجه المشتبه بهم الـ11 تهم الاختلاس وتبديد أموال عمومية.

وقد تفجرت القضية بعد اكتشاف وجود تضخيم وتلاعب في وثائق الأوامر بمهمة التي كانت تمنح لمساعدة طبية.