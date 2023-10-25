إيداع مدير مصنع الحليب الحبس بباتنة

اصدرت أمس غرفة الاتهام قرارا يقضي بأيداع مدير مصنع الحليب بباتنة الحبس المؤقت بعد طعن النيابة في قرار الوضع تحت الرقابة القضائية.

القرار الذي أصدره قبل ذلك قاضي التحقيق على خلفية فضيحة اكتشاف ثغرة مالية في حسابات المصنع المعروف بإسم “ملبنة الأوراس” بقيمة تجاوزت 60 مليار سنتيم، والتي سبق أن أودع بسببها 4 موظفين واطارات الحبس المؤقت في انتظار المحاكمة.

يذكر ان الفضيحة تم اكتشافها عندما تم تحويل حساب المصنع من بنك الفلاحة الى بنك آخر.