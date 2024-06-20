إيداع مرتكبي جريمة ذبح ممرضة بعين النعجة حبس الحراش

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي بالعاصمة اليوم الأربعاء، بايداع متهمين اثنين موقوفين رهن الحبس المؤقت على ذمّة التحقيق. لضلوعهما في جريمة قتل فظيعة، راح ضحيتها ممرضة تعمل لدى طبيبة مختصة في الأمراض الجلدية. الكائن مقر عيادتها بمدينة عين النعجة.

وحسب مصادر ” النهار” فإنه تمّ متابعة المتهمين الموقوفين، في إطار التحقيق بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وجناية السرقة.

وتم وتوقيف المتهمين الجناة، بعدما أمرت نيابة محكمة حسين داي بفتح تحقيق في ملابسات الجريمة، التي اهتز لها سكان الحي، بتاريخ 13 جوان الجاري الموافق ليوم الخميس من الأسبوع الفارط، أيام قليلة فقط عن حلول عيد الأضحى المبارك.

وحسب ذات المصادر فإن المتهم الرئيسي ،تربطه علاقة غرامية بالفتاة المجنى عليها، بحيث أنكر خلال مجريات التحقيق الإبتدائي، ضلوعه في عملية القتل، واعترف بأنه معتاد زيارة الضحية بالعيادة موقع الجريمة، بحكم العلاقة العاطفية التي بينهما.

كما أكدت ذات المصادر، فإن المتهم تم التوصل اليه وتوقيفه، بعد رفع البصمات من مسرح الجريمة، خلال عملية التدخل لانتشال جثة المرحومة، غير أن المتهم أكد أن البصمات المرفوعة، ليس لها علاقة بجريمة القتل، لكونه معتاد التردد على العيادة لمواعدة الضحية.

وفي انتظار ما ستسفر عنه مجريات التحقيق من حقائق جديدة، عن السبب الرئيسي لارتكاب الجريمة، والتي ارتبطت بعملية سرقة بداخل العيادة.