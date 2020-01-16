إيداع مرقي عقاري نصب على مكتتبين بسكيكدة الحبس المؤقت

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، اليوم الخميس، بإيداع المرقي العقاري “م ،ع”، الحبس المؤقت إلى غاية مثوله أمام المحكمة الأيام القادمة.

وتوبع المرقي العقاري، بتهم النصب والاحتيال، والحصول على تسبيقات مالية دون إبرام عقود.

المعني الصادر في حقه أمر بالقبض بعد الحكم عليه بعقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات، إثر إدانته في قضية نصب على مكتتبين معه في مشروع 200 مسكن ترقوي، بمنطقة مسيون بأعالي مدينة سكيكدة.

وظل المكتتبون ينتظرون تسلم سكناتهم لسنوات، خاصة بعد دفعهم للمستحقات المترتبة عليهم التي قاربت حوالي 14 مليار.