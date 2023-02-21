إيداع مروجين إثنين للمخدرات الحبس وحجز أكثر من 3000 قرص مهلوس بباب الزوار

أمر قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء، بايداع متهمين اثنين موقوفين، رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق. بتهمة المتاجرة بالمخدرات وجنحة الحيازة بغرض البيع، بعد عملية ايقاف كللت بحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. قدرت بـ3000 قرص مهلوس، بمنزل أحد المتهمين بباب الزوار شرقي العاصمة، ومبالغ مالية متفاوتة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن وقائع القضية، انطلقت إثر معلومات مؤكدة تلقتها فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات بالمقاطعة الشرقية الدار البيضاء، مفادها قيام أحد الأشخاص المعروف بسوابقه العدلية لدى المصالح الامنية، بعرض المخدرات على الغير للبيع والترويج لها وهذا على مستوى أحياء باب الزوار بمنطقة سوريكال.

واستغلالا للمعلومات الواردة تم الترصد للمشتبه فيه لتكلل العملية بتوقيفه في حالة تلبس بحيازة 16 قرص مهلوس. وقطعة مخدرات من نوع القنب الهندي. فتم تحويله إلى الجهات المختصة للتحقيق معه.

واستكمالا لإجراءات التحقيق، وبعد سماع المشتبه فيه الأول في محاضر رسمية، تم تحديد هوية شريكه المقيم بالحي العسكري بسوريكال. إذ أفضت عملية مداهمة منزل المعني إلى العثور على 3000 قرص مهلوس من أنواع مختلفة، فتم حجز الممنوعات. مع ايقاف المشتبه فيه الثاني.

وجرى تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لذات الهيئة القضائية. أين جرى السماع اليهما في محاضر رسمية. قبل أن يتم احالتهما على قاضي التحقيق الذي أصدر أمرا بحبسهما إلى غاية استكمال إجراءات التحقيق.