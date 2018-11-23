إيداع مروّجين للأقراص المهلوسة الحبس بوهران

أمر وكيل الجمهورية بمحكمة وهران إيداع مروجين للأقراص المهلوسة الحبس المؤقت في انتظار مثولهم أمام العدالة.

تفاصيل القضية تعود بعدما تمكنت عناصر من الأمن الحضري 21 بوهران، من إلقاء القبض على مروجين.

المروجين كانا على متن مركبة من نوع “رونو كليو” وبعد إخضاع المركبة للتفتيش الدقيق 60 قرصا مهلوسا وقارورة سائل مخدر.

كانت مخبأة بإحكام بالصندوق الداخل على كيس بلاستيكي.

حيث وبعد استكمال الإجراءات القضائية تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران

الذي أداعهم الحبس المؤقت في انتظار مثولهم أمام العدالة

في ذات السياق، تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من الإطاحة بمروج للأقراص المهلوسة في العشرينيات من العمر.

العملية التي قامت بها مصالح الأمن تمت بناءً على استغلال لمعلومات تفيد بنشاطه المشبوه.

حيث وبعد أخذ إذن بتفتيش منزله تم ضبط 6 أمشاط بها 60 قرصا مهلوسا من نوع “إكستازي” وقارورة غاز مسيلة للدموع كبيرة الحجم.