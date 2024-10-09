إيداع مسؤولين سابقين في “الفاف” الحبس المؤقت

تم إيداع مسؤولين سابقين في المكتب الفيدرالي السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” الحبس المؤقت. بعد فتح تحقيق من طرف نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي.

وحسب معلومات تحصل عليها موقع “النهار أونلاين”، فقد تم، اليوم الأربعاء، إيداع ثلاثة مسؤولين سابقين في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الحبس المؤقت.

ويتعلق الأمر بكل من الأمينين العامين السابقين لـ”الفاف”، محمد ساعد ومنير دبيشي. بالإضافة لمدير الإدارة العامة السابق للفاف، عبد الغني نقاش.

كما تم وضع عضو المكتب الفيدرالي السابق، العربي أومامار، تحت الرقابة القضائية.

وأوضحت مصادر “النهار أونلاين” أن جلسة التحقيق مع مسؤولي “الفاف” السابقين تمت اليوم الثلاثاء. وشملت الأمناء العامين السابقين ومسؤولين إداريين، وستسمر التحقيقات مع مسؤولي “الفاف” غدا الأربعاء، وتشمل خير الدين زطشي وعمارة شرف الدين وجهيد زفيزف.

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