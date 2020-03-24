إيداع مساعد وكيل الجمهورية الحبس المؤقت بتيارت

اودع قاضي التحقيق لدى محكمة تيارت مساعد وكيل الجمهورية الحبس المؤقت لتورطه في إرسال وثائق .

وعلم من مصدر مطلع أن معلومات وردت الى الجهة المختصة عن قيام المتهم بالتواصل مع شخص يقيم في خارج الوطن و يزوده بأحكام وتقارير قضائية.

حيث شرعت مصالح الدرك الوطني لولاية تيارت في تحقيقات مكثفة خاصة في الايام الاخيرة و تبين أن مساعد وكيل الجمهورية متورط في القضية وعلى إتصال خارجي.

التحقيق كشف ان وكيل الجمهورية المساعد سرب معلومات ووثائق خاصة للمخرب عبدو السمار

وبعد تقدبمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت أحيل ملفه الى قاضي التحقيق حيث اودع الحبس .