إيداع مشعودين الحبس المؤقت نصبا على امراة وأوهماها بالزواج
بقلم نجيبة سماي
أمر قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بمحكمة بئر مراد رايس بإيداع مشعودين الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية هذا الحراش. بعد قيامهما بالنصب على امراة “ش.ل” و ايهامها بالزواج من خلال جلب عريس لها.
تفاصيل قضية الحال تعود بعد قيام المتهمين اللذين ينحدرين من ولاية ورڨلة وقيامها بكراء شقة بالجزائر العاصمة لمدة شهر كامل. و قيامهما بالنصب و التحايل على امراة “ش.ل” تنحدر من ولاية الجزائر العاصمة. من خلال ايهامها بالزواج بإستعمال السحر و الشعوذة.
وتم سلبها مجوهراتها التي تفوق مليار سنتيم، ووجهت للهمتهمين اللذين يبلغان من العمر 48 و 55 سنة. تهمة النصب عن طريق استعمال السحر و الشعوذة.
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