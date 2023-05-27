إيداع ملفات التأهيل للأساتذة الجامعيين بداية من الغد ..وهذه شروط المشاركة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،أن إيداع ملفات الترشح للتأهيل الجامعي سيكون بداية من الغد المصادف الى 28 ماي وهذا الى غاية 11 جوان .

وحسب الرزنامة التي تحوز “النهار اون لاين” على نسخة منها فان المصادقة عبر المنصة الرقمية على قبول ملفات الترشح من طرف مديري المؤسسات سيكون بداية من 12 جوان.

وسيتم تقييم ملفات المترشحين عبر المنصة الرقمية من طرف اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي في الفترة الممتدة من 19 إلى 4 جويلية.

كما يتم الشروع في المداولات حضوريا على مستوى الندوات الجهوية للجامعات حول النتائج وإرسال محاضر النتائج للتأهيل الجامعي من طرف رؤساء الندوات الجهوية في الفترة الممتدة من 9 إلى 10 جويلية ، فيما سيتم الاعلان عن النتائج يوم 12جويلية .

هذه هي شروط ومعايير التقييم

وحسب المنشور الوزاري المحدد لكيفية الرشح للتاهيل الجامع فإن التقييم يكون على أساس النقاط التي يتحصل عليها الأستاذ، وليس عن طريق المناقشة.

وجاء هذا المرسوم لتسهيل المعايير و الإجراءات الخاصة و المتعلقة بالتأهيل الجامعي ،حيث سيتم العمل بسلم تنقيط بدل المناقشة، وذلك بتقديم الأستاذ ملف يعتمد على تقييم الأنشطة البيداغوجية و التي أعطيت لها الأهمية الكبرى .

وحسب المنشور الوزاري فإن ملف التأهيل الجامعي يتكون من مقرر التثبيت في الرتبة، شهادة عمل حديثة ، نسخة من الشهادة الجامعية المحصل عليها ونسخة من اطروحة الدكتوراه.

ومن الوثائق أيضا مجموع أعمال المترشح للتأهيل الجامعي لاسيما مقال علمي ، أو منشور علمي نشر بعد مناقشة أطروحة الدكتوراه في مجلة علمية معترف بها وذات لجنة قراءة ، وكذا المداخلات العلمية في المؤتمرات والندوات العلمية إن وجدت مرفقة بشهادة المشاركة وكذا المؤلفات العلمية وبراءة الإختراع .

ويودع الأستاذ الباحث ملف ترشحه في ثماني نسخ لدى الهيكل المكلف بالتأهيل الجامعي ،في المؤسسة التي يمارس بها نشاطه ، والتي تسلمه حالا وصل إيداع بعد مراقبة المطابقة التنظيمية للملف .

ويتوجب على المؤسسة الجامعية التي يمارس بها نشاطه عندما تكون غير مؤهلة لتسليم التأهيل الجامعي ،إرسال ملف الترشح إلى مؤسسة جامعية أخرى في ميدان اختصاص المترشح في أجل ثمانية أيام .

هذا ويتعين على الهيئات العلمية المعنية خلال أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف من طرف وحدة التعليم والبحث واقتراح ثلاث مقررين متخصصين لكل مترشح يكون احدهم من خارج المؤسسة .