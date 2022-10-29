إيداع ملفات الترشح للتأهيل الجامعي بداية من 3 نوفمبر

أعلنت مديرية الموارد البشرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتأهيل الجامعي. عن الشروع في استقبال ملفات الترشح للتأهيل الجامعي للدورة 48 بداية من 3 نوفمبر القادم.

وأعلمت المديرية كافة المترشحين بأن القبول العلمي لملفات الترشح يخضع للمعايير الدنيا. حسب ميدان تكوين المترشح وذلك بعد تحقيقه لأحد الإختيارات المقترحة.

وأكدت وزارة التعليم العالي أنه بالنسبة للأعمال البيداغوجية والعلمية. فإنه يتم تقييمها وفقا لشبكة التقييم المحددة من طرف اللجنة الجامعية الوطنية.

وحددت الوزارة شروط الحصول على التأهيل الجامعي، أين اشترطت أن يكون الأستاذ من صنف “ب” ولديه على الأقل 3 سنوات خبرة.

كما أكدت أن التقييم يكون على أساس النقاط التي يتحصل عليها الأستاذ. وليس عن طريق المناقشة.وحسب المرسوم الذي أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. فإن براءة الإختراع تكون ضمن الملف الذي يقدمه الأستاذ، كما تم تحديد 15 يوما لدراسة قبول الملف من عدمه من قبل لجان مختصة.

وجاء هذا المرسوم لتسهيل المعايير والإجراءات الخاصة والمتعلقة بالتأهيل الجامعي، حيث سيتم العمل بسلم تنقيط بدل المناقشة، وذلك بتقديم الأستاذ ملفا يعتمد على تقييم الأنشطة البيداغوجية والتي أعطيت لها الأهمية الكبرى، إضافة إلى الأنشطة الإدارية.

ملف التأهيل الجامعي

وحسب المعلومات المستقاة فإن ملف التأهيل الجامعي يتكون من مقرر التثبيت في الرتبة، شهادة عمل حديثة، نسخة من الشهادة الجامعية المحصل عليها ونسخة من أطروحة الدكتوراه.

ومن الوثائق أيضا مجموع أعمال المترشح للتأهيل الجامعي لاسيما مقال علمي. أو منشور علمي نشر بعد مناقشة أطروحة الدكتوراه في مجلة علمية معترف بها وذات لجنة قراءة وكذا المداخلات العلمية. في المؤتمرات والندوات العلمية إن وجدت مرفقة بشهادة المشاركة وكذا المؤلفات العلمية وبراءة الاختراع.

ويودع الأستاذ الباحث ملف ترشحه في ثماني نسخ لدى الهيكل المكلف بالتاهيل الجامعي. في المؤسسة التي يمارس بها نشاطه، والتي تسلمه حالا وصل إيداع بعد مراقبة المطابقة التنظيمية للملف.

ويتوجب على المؤسسة الجامعية التي يمارس بها نشاطه عندما تكون غير مؤهلة لتسليم التاهيل الجامعي، إرسال ملف الترشح الى مؤسسة جامعية أخرى في ميدان اختصاص المترشح في أجل ثمانية أيام.

ويودع الباحث الدائم ملف ترشحه في ثماني نسخ لدى المؤسسة التي يمارس بها نشاطه والتي تسلمه حالا وصل إيداع بعد مراقبة المطابقة التنظيمية للملف

هذا ويتعين على الهيئات العلمية المعنية خلال أجل خمسة عشر يوما. ابتداء من تاريخ استلام الملف من طرف وحدة التعليم والبحث واقتراح ثلاثة مقررين متخصصين. لكل مترشح يكون أحدهم من خارج المؤسسة.